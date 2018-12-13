В украинский прокат выходит фильм "Пирсинг"

История знакомства и особенных связей между мужчиной, жаждущим убить свою семью, и проституткой, помышляющей о суициде. В один из дней, поцеловав на прощание свою жену и ребенка, Рид отправился не на работу, а в придорожную гостинницу на встречу с Джеки.
Интересные факты о фильме "Пирсинг":
- Киноработа основана на одноименном романе 1994 года японского писателя и кинорежиссера Рю Мураками.
- Премьерный показ киноленты "Пирсинг" состоялся на кинофестивале "Сандэнс" (2018).
- Это вторая режиссерская работа Николаса Песке после фильма "Глаза моей матери".