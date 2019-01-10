В украинский прокат выходит фильм "Ангел"

В украинский прокат 10 января выходит фильм "Ангел", от режиссеров Луиса Ортега.

Буэнос-Айрес, 1971 год. Карлитос – семнадцатилетний парень с ангельским лицом и белокурыми кудрями. Он всегда получает желаемое. В старших классах он знакомится с Рамоном: впоследствии преступления становятся для них способом самореализации.

Интересные факты о фильме "Ангел":

- Киноработа "Ангел" основана на биографии юного аргентинского серийного убийцы Карлоса Эдуардо Робледо Пуча. К 28 годам его обвинили в 11 убийствах, 17 ограблениях, изнасиловании, похищении людей и многочисленных кражах.

- Фильм отправился на соискания номинации на "Оскар" за "Лучший иностранный фильм" в 2019 году от Аргентины.