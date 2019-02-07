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Афиша нового фильма: Море соблазна

Афиша нового фильма: Море соблазна
15:22 Сегодня Телеграф

31 января в украинский прокат вышел фильм "Море соблазна" от режиссера Стивена Найта.

Палящее солнце Карибских островов, яхта и жизнь, полна риска. Это все его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет в шикарном особняке в Майами. Но он не сможет устоять, когда она будет умолять о помощи...

Интересные факты о фильме "Море соблазна":

- "Море соблазна" стал вторым совместным фильмом для Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй, ранее они играли вместе в фильме "Интерстеллар" (2014).

- Остров Мауритиус послужил местом для съемок.

- Ума Турман рассматривалась на одну из ролей в фильме.

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