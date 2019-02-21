В украинский прокат выходит фильм "Эфир"

В украинский прокат 21 февраля выходит фильм "Эфир", от режиссера Кшиштофа Занусси.

Действие киноленты разворачивается в начале Первой мировой войны на границе между Украиной и Австро-Венгерской империей. Главный герой - военный врач, который ставит рискованные эксперименты с эфиром, чтобы получить власть над людьми.

Интересные факты о фильме "Эфир":

- Премьерный показ киноленты "Эфир" состоялся в октябре 2018 года в программе Римского международного кинофестиваля, где работа получила положительные отзывы критиков.

- По словам режиссера, "Эфир" - это версия "Фауста" с действием, перенесенным в начало XX века.