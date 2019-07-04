В украинский прокат выходит фильм "Стокгольмский синдром"

В украинский прокат 4 июля выходит фильм "Стокгольмский синдром", от режиссера Роберта Будро.

В центре сюжета - захват заложников в 1973 году в Стокгольме сбежавшим из тюрьмы преступником. Непредвиденно для всех после освобождения заложники поддержали преступника.

Интересные факты о фильме "Стокгольмский синдром":

- Ситуация с заложниками, изображенная в фильме, породила психологический феномен, известный как "Стокгольмский синдром", когда заложники создают психологический альянс со своими похитителями в качестве стратегии выживания во время плена.

- Премьерный показ киноленты "Стокгольмский синдром" состоялся на кинофестивале "Трайбека" (2018).

- Снимали фильм в Швеции и Канаде.