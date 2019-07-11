В украинский прокат выходит фильм "Водитель для копа"

В украинский прокат 11 июля выходит фильм "Водитель для копа", от режиссера Майкла Дауса.

Для выполнения опасного спецзадания полицейский детектив по стечению обстоятельств берет себе в напарники неуклюжего водителя Uber.

Интересные факты о фильме "Водитель для копа":

- Премьерный показ киноленты состоялся 13 марта 2019 года на Кинофестивале "На юг через юго-запад".

- Это пятая совместная работа актеров Дэйва Батисты и Карен Гиллиан после фильмов производства Marvel "Стражи Галактики", "Стражи Галактики 2", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

- Дэйв Батиста и Кумэйл Нанджиани работали вместе над озвучкой персонажей мультсериала "ТрипТанк".