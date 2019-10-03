В украинский прокат выходит фильм "Операция "Колибри""

В украинский прокат 3 октября выходит фильм "Операция "Колибри"", от режиссера Кима Нгуйен.

Это - настоящее сражение за миллионы! Два сотрудника компании с высокочастотного трейдинга задумывают масштабное вторжение в Нью-Йоркскую фондовую биржу ради многомиллионного дохода. Чтобы осуществить задуманное они должны проложить оптоволоконный кабель кратчайшим путем. Но бывшая босс устраивает им сюрприз на повороте...

Интересные факты о фильме "Операция "Колибри"":

- Джесси Айзенберг запомнил весь сценарий до начала съемок фильма. Это было подтверждено им и Кимом Нгуеном на международном кинофестивале в Торонто.

- Александр Скарсгард носил косметические очки на протяжении съемок всего фильма.