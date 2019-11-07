Скачать
Четверг, 07.11.2019
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
ПСЖ покорился уникальный рекорд
ПСЖ покорился уникальный рекорд
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

В украинский прокат выходит фильм "Доктор сон"

В украинский прокат выходит фильм "Доктор сон"
16:20 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 7 ноября выходит фильм "Доктор сон", от режиссера Майка Флэнегана.

Главный герой - сын писателя - Дэнн Торранс, в жизнь которого вернулись кошмары прошлого. Подвергшись темной сущности отеля "Оверлук" он до сих пор страдает от необыкновенного дара, напоминающего ему о трагических событиях, пережитых в детстве. Но однажды жизнь Дэнна резко меняется, когда в его жизни появляется двенадцатилетняя Сияющая по имени Абра.

Интересные факты о фильме "Доктор Сон":

- Юэн МакГрегор, Дэн Стивенс, Крис Эванс, Мэтт Смит и Джереми Реннер были рассмотрены на главную роль. В итоге МакГрегор получил благословение Стивена Кинга.

- Юэн МакГрегор примерно того же возраста, что и Дэнни Ллойд, сыгравший Дэнни Торранса в оригинальном "Сиянии".

- В "Доктор Сон" Стивен Кинг назвал мага/клоуна в честь Мистерио, злодея из комикса "Человек-паук".

- Это второй случай за многие годы, когда Юэн МакГрегор сыграл старую версию культовой роли: в 2018 году он сыграл Кристофера Робина в одноименном фильме Дисней. Кроме того, МакГрегор наиболее известен тем, что он сыграл младшую версию культовой роли, а именно Оби Ван Кеноби в приквелах "Звездных войн".

- "Доктор Сон" - продолжением фильма "Сияние" (1980), в основе которого лежит одноименный роман Стивена Кинга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Съемки, Видео, Прокат, Режиссер, Доктор Сон, Трейлер, Афиша, Премьера фильма, Майк Флэнеган, Украинский прокат, Афиша кино, кадры из фильма, Трейлер фильма, интересные факты о фильме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь