В украинский прокат выходит фильм "Доктор сон"

В украинский прокат 7 ноября выходит фильм "Доктор сон", от режиссера Майка Флэнегана.

Главный герой - сын писателя - Дэнн Торранс, в жизнь которого вернулись кошмары прошлого. Подвергшись темной сущности отеля "Оверлук" он до сих пор страдает от необыкновенного дара, напоминающего ему о трагических событиях, пережитых в детстве. Но однажды жизнь Дэнна резко меняется, когда в его жизни появляется двенадцатилетняя Сияющая по имени Абра.

Интересные факты о фильме "Доктор Сон":

- Юэн МакГрегор, Дэн Стивенс, Крис Эванс, Мэтт Смит и Джереми Реннер были рассмотрены на главную роль. В итоге МакГрегор получил благословение Стивена Кинга.

- Юэн МакГрегор примерно того же возраста, что и Дэнни Ллойд, сыгравший Дэнни Торранса в оригинальном "Сиянии".

- В "Доктор Сон" Стивен Кинг назвал мага/клоуна в честь Мистерио, злодея из комикса "Человек-паук".

- Это второй случай за многие годы, когда Юэн МакГрегор сыграл старую версию культовой роли: в 2018 году он сыграл Кристофера Робина в одноименном фильме Дисней. Кроме того, МакГрегор наиболее известен тем, что он сыграл младшую версию культовой роли, а именно Оби Ван Кеноби в приквелах "Звездных войн".

- "Доктор Сон" - продолжением фильма "Сияние" (1980), в основе которого лежит одноименный роман Стивена Кинга.