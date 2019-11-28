В украинский прокат выходит фильм "Свадебный год"

В украинский прокат 28 ноября выходит фильм "Свадебный год", от режиссера Роберта Лукетич.

Профессиональный фотограф из Лос-Анджелеса, в планы которой не входила собственная свадьба, должна принять важное решение в своей жизни, когда ее с другом приглашают на роскошное бракосочетание.

Интересные факты о фильме "Свадебный год":

- комедия "Свадебный год" - это очередная работа режиссера Роберта Лукетича ("Двадцать одно", "Киллеры", "Голая правда").

- сценарий написал Дональд Диего, который до этого работал только над сериалами.

- производством фильма занималась кинокомпания Lakeshore Entertainment, специализирующейся на независимых фильмах ("Игра на выживание", "Я, Франкенштейн").