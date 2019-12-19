В украинский прокат выходит фильм "Только чудо"

В украинский прокат 19 декабря выходит фильм "Только чудо", от режиссера Елены Каретник.

Юноша проживает вместе со своей семьей в красивом горном городе, где бесконечные зимы. У парня есть всего три дня, чтобы привезти известного врача для своего отца, который получил травму во время спасения родного города от стихийного льда. Юношу ждет опасное путешествие, где ему придется преодолеть стихийные бедствия, необъяснимые летающие существа, вероломных злодеев, а также завоевать сердце великолепной Софии. На помощь в вихре приключений парню приходят потешный пес Снежок и Святой Николай.

Интересные факты о фильме "Только чудо":

- Съемки проходили в Украине, и Мон-Блане во Франции.