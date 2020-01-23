В украинский прокат выходит фильм "Особенные"

В украинский прокат 23 января выходит фильм "Особенные", от режиссеров Оливье Накаш и Эрика Толедано.

Новый душевный фильм от мастеров-режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша ("1 + 1", "Самба", "1 + 1 = свадьба") с Венсаном Касселем в главной роли.

Настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они тихо делают свое дело ежедневно, создают настоящее чудо для особых людей, от которых отказались все остальные.

Настоящая история двух друзей, которые в течение 20 лет дарили надежду, от двух талантливых режиссеров, каждый фильм которых - настоящий эмоциональный шедевр.