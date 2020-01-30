В украинский прокат выходит фильм "Наши котики"

В украинский прокат 30 января выходит фильм "Наши котики", от режиссера Владимира Тихого.

2014-й, разгар военного вторжения России на территорию Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов отправляются добровольцами на Донбасс. На позициях к четверке для выполнения тайного задания присоединяется тщеславная журналистка. Никто из группы не имеет боевого опыта, но это не станет преградой для масштабного поражения врага ... Храбрость, доблесть, немного гипноза и особенный юмор - прямые попадания для "теплой встречи"!

Актёры: Дмитрий Тубольцев, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Вера Климковецкая, Ярослав Федорчук и другие.