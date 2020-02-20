В украинский прокат выходит фильм "Дело Коллини"

В украинский прокат 20 февраля выходит фильм "Дело Коллини" режиссера Марко Кройцпайнтнера.

Неопытный молодой адвокат начинает свою карьеру с оправдательного вердикта. Дело начинает разваливаться, когда Коллини берет на себя вину за убийство, но не раскрывает мотив своего преступления. Кажется, что делу уже ничем не помочь, но случайно найденная адвокатом зацепка, дает ему понять, что он столкнулся с масштабным судебным скандалом Германии…

Интересные факты о фильме "Дело Коллини":

- Дело Коллини - роман Фердинанда фон Шираха 2011 года.

- Книга и фильм основаны на реальном случае (Фридрих Энгель).