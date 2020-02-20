В украинский прокат выходит фильм "Зов предков"

В украинский прокат 20 февраля выходит фильм "Зов предков" режиссера Криса Сандерса.

Ездовая собака борется за выживание в дикой природе Аляски, во времена золотой лихорадки в 1890 годах. По одноименному роману Джека Лондона.

Интересные факты о фильме "Зов предков":

- Режиссерский дебют в этом жанре Криса Сандерса.

- Роль Джона Торнтона, которую сыграл Харрисон Форд, ранее была изображена Рутгером Хауэром в телевизионной экранизации этой истории в 1997 году. Оба актера сыграли в "Бегущем по лезвию".

- Вторая режиссерская работа Криса Сандерса над фильмом, написанным Джоном Пауэллом после "Как приручить дракона" (2010).