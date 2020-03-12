В украинский прокат выходит фильм "Приключения Пиноккио"

В украинский прокат 12 марта выходит фильм "Приключения Пиноккио" режиссера Маттео Гарроне.

Новая киноверсия мировой сказки Карло Коллоди от известного режиссера Маттео Гарроне. Повествование об одном из самых популярных литературных героев - Пиноккио. Взбалмошный парниша убегает от отца и мчится навстречу приключениям с жаждой невероятных открытий, чтобы стать таким, как все.

Интересные факты о фильме "Приключения Пиноккио":

- Роберто Бениньи играет Джеппетто. Он написал сценарий, срежиссировал и снялся в главной роли в фильме "Пиноккио" (2002).

- Тони Сервилло рассматривался на роль Джеппетто.