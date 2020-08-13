В украинский прокат выходит фильм "Форпост"

В украинский прокат 13 августа выходит фильм "Форпост" режиссера Рода Лури.

Немногочисленной группе американских солдат во время прохождения службы в Афганистане предстоит сразиться с несколькими сотнями талибов.

Интересные факты о фильме "Форпост":

- Скотт Иствуд (Клинт Иствуд), Майло Гибсон (Мел Гибсон) и Джеймс Джаггер (Мик Джаггер) - сыновья известных режиссеров/актеров/музыкантов. Уилл Аттенборо - внук знаменитого режиссера/актера Ричарда Аттенборо, а Скотт Алда Коффи - внук актера Алана Алды.

- Это второй фильм, в котором Орландо Блум сыграл американского солдата. Первым был "Черный Ястреб" (2001).