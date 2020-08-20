В украинский прокат выходит фильм "Тесла"

В украинский прокат 20 августа выходит фильм "Тесла" режиссера Майкла Алмерейда.

Никола Тесла. Невероятное жизнь, которая была наполнена озарением, победами и разочарованиями. Увлекательная история человека, который изобрел ХХ век. Его изобретениями пользуются ежедневно, даже не подозревая, что в их основе лежат гениальные идеи.

Интересные факты о фильме "Тесла":

- Никола Тесла родился и вырос в небольшой деревне под названием Смильян в Австро-Венгерской империи. Его отец был сербским православным священником.

- Кайл МакЛахлан, Джим Гаффиган, Джош Хэмилтон и Джеймс Урбаниак снимались в сериале HBO "Секс в большом городе" (1998).