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В украинский прокат выходит фильм "Тарас. Возвращение"

В украинский прокат выходит фильм "Тарас. Возвращение"
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф
В украинский прокат 24 сентября выходит фильм "Тарас. Возвращение" режиссера Александра Денисенко.

"Тарас. Возвращение" - это невероятная костюмированная экранизация одноименного романа Александра Денисенко. В фильме сделан акцент на последние месяцы пребывания Тараса Шевченко в казахстанской ссылке. Тем летом поэта сослали на военную службу в российскую царскую армию и ему приходит сообщение от друзей из Петербурга: его помиловал лично царь Александр II. Однако военное руководство Новопетровского форта не торопится уведомлять Тараса об этом и издавать указ об увольнении. Более того, секретный агент из Петербурга пытается сделать все, чтобы Шевченко остался здесь навсегда.

Тарас. Возвращение

В фильме сыграли Борис Орлов, Богдан Бенюк, Юрий Шульган, Роман Луцкий, Олег Волощенко.

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Кино, Фильм, Факты, Премьера, Трейлер, Афиша кино, Тарас. Возвращение.

Автор:

Телеграф
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