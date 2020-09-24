В украинский прокат выходит фильм "Тарас. Возвращение"

В украинский прокат 24 сентября выходит фильм "Тарас. Возвращение" режиссера Александра Денисенко.

"Тарас. Возвращение" - это невероятная костюмированная экранизация одноименного романа Александра Денисенко. В фильме сделан акцент на последние месяцы пребывания Тараса Шевченко в казахстанской ссылке. Тем летом поэта сослали на военную службу в российскую царскую армию и ему приходит сообщение от друзей из Петербурга: его помиловал лично царь Александр II. Однако военное руководство Новопетровского форта не торопится уведомлять Тараса об этом и издавать указ об увольнении. Более того, секретный агент из Петербурга пытается сделать все, чтобы Шевченко остался здесь навсегда.

В фильме сыграли Борис Орлов, Богдан Бенюк, Юрий Шульган, Роман Луцкий, Олег Волощенко.