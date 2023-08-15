Вместе будут помогать семьям павших героев: совет обороны Кривого Рога и ОО "Мечта детей Украины" договорились о развитии региональной структуры

Глава ОО "Мечта детей Украины" (укр. "Мрія дітей України"), известная волонтер Дана Яровая с рабочим визитом посетила Кривой Рог, во время которого состоялась встреча Яровой с председателем Совета обороны Кривого Рога Александром Вилкулом.

"Стратегически договорились о развитии структуры ОО "Мечта детей Украины" в Кривом Роге и системной помощи семьям. Есть большие планы и готовы работать дальше, чтобы как можно больше семей получали помощь", — отметила Яровая.

Она также посетила семью нацгвардейца, погибшего в Мариуполе. Привезли детям одежду, вкусности, игрушки, повербанк, планшет. У военного осталось двое детей: 13-летний Андрей и 4-летняя Ирина, которых сейчас опекает ОО "Мечта детей Украины".

Всего более 400 семей павших героев в Днепропетровской области уже на попечении ОО "Мечта детей Украины", 70 из них — в Кривом Роге. Семьям переданы ноутбуки, планшеты, продуктовые и гигиенические наборы, отправки с одеждой, обувью, продуктами, игрушками. Дети принимают участие в образовательных проектах ОО "Мечта детей Украины", речь идет, в частности, о подготовке к ВНО, обучении английскому языку и программированию. В рамках проекта "Лето без войны" семьи из Кривого Рога отдохнули и оздоровились в Болгарии и Закарпатье.