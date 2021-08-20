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На что пойти в кино на выходных: научная фантастика с Хью Джекманом и украинский мультфильм о Гулливере (видео)

Автор
Т. Кармазина
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Автор
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На что пойти в кино на выходных: научная фантастика с Хью Джекманом и украинский мультфильм о Гулливере (видео) Новость обновлена 20 августа 2021, 14:16
Фотоколлаж

На этой неделе в украинских кинотеатрах вышли четыре премьерные новинки.

Если вы собрались в кино, но не знаете какой фильм будет достоин вашего внимания, то "Телеграф" поможет вам. Мы составили список киноновинок, которые можно посмотреть в кинотеатрах Украины уже на этих выходных.

Реминисценция (Reminiscence)

Ник Баннистер, частный детектив по делам разума, путешествует по очаровательному миру прошлого, когда его жизнь меняет новая клиентка по имени Мэй. Встреча с загадочной женщиной превращает обычное, на первый взгляд дело, в серьезную зависимость после ее исчезновения, и он пытается узнать правду о ней.

В ролях: Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Натали Мартинез, Тэнди Ньютон, Анджела Сарафян, Клифф Кертис, Бретт Каллен, Дэниэл Ву, Тери Уайбл, Сэм Медина и другие.

Режиссер — Лиза Джой.

Полночь в высокой траве (Midnight in the Switchgrass)

Агент ФБР и офицер штата Флорида объединяются для расследования ряда нераскрытых убийств.

В ролях: Меган Фокс, Брюс Уиллис, Эмиль Хирш, Систин Роуз Сталлоне, Кэйтлин Кармайкл, Машин Ган Келли, Майкл Бич, Джеки Крус, Лукас Хаас и другие.

Режиссер — Рэндолл Эмметт.

Гулливер возвращается ("Гуллівер повертається")

Путешественника Гулливера приглашают вернуться в Лилипутию, которую он ранее спас от вражеского флота соседнего Блефуска, чтобы в очередной раз защитить местных жителей. Вместе с преданными друзьями — Марсе, Фрелоком и мышонком Пи, главный герой оказывается в водовороте невероятных событий.

Роли озвучивали: Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Станислав Боклан, Евгений Кошевой, Александр Пикалов.

Режиссер — Илья Максимов.

Посторонний (Stranger)

Инспектор Глуховская, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела, берется за расследование череды загадочных исчезновений. Во время выступления в бассейне исчезает команда по синхронному плаванию, а пациентка водолечебницы пропадает при приеме лечебной ванны.

В ролях: Анастасия Евтушенко, Даша Трегубова, Сергей Калантай и другие.

Режиссер — Дмитрий Томашпольский.

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