Моя боль и гордость: одесская художница написала серию картин к 30-летию независимости Украины

Украинская художница Оксана Здоровецкая представила ко Дню независимости Украины целую выставку тематических картин, выполненных в народном стиле.

Их до 9 сентября увидеть в Литературном музее Одессы, пишет "Думская".

Отмечается, что художница любит писать с натуры, но для этой выставки решила отдать предпочтение условности и декоративности народной росписи, — все картины она писала в течение года.

"Моя графика – это моя боль за судьбу родной страны и в то же время – гордость за то, что я украинка. Я декларирую свое чувство патриотизма, восторга от красоты и богатства художественного наследия моего народа", — описывает работы Здоровецкая.

Оксана Здоровецкая год работала над созданием выставки

Смотря на картины, можно без труда заметить украинскую народную символику, завуалированные очертания государственного герба и флага, этнические орнаменты.

Как сообщал "Телеграф", ранее к 30-летию независимости украинские фермеры вырастили яблоки с трезубцем.

А в Днепропетровской области провели фестиваль, в рамках которого станцевали гопак на высоте 4 тысяч метров.