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Моя боль и гордость: одесская художница написала серию картин к 30-летию независимости Украины

Автор
В. Куценко
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Автор
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Моя боль и гордость: одесская художница написала серию картин к 30-летию независимости Украины Новость обновлена 22 августа 2021, 21:09

Украинская художница Оксана Здоровецкая представила ко Дню независимости Украины целую выставку тематических картин, выполненных в народном стиле.

Их до 9 сентября увидеть в Литературном музее Одессы, пишет "Думская".

Отмечается, что художница любит писать с натуры, но для этой выставки решила отдать предпочтение условности и декоративности народной росписи, — все картины она писала в течение года.

"Моя графика – это моя боль за судьбу родной страны и в то же время – гордость за то, что я украинка. Я декларирую свое чувство патриотизма, восторга от красоты и богатства художественного наследия моего народа", — описывает работы Здоровецкая.

Оксана Здоровецкая год работала над созданием выставки
Оксана Здоровецкая год работала над созданием выставки

Смотря на картины, можно без труда заметить украинскую народную символику, завуалированные очертания государственного герба и флага, этнические орнаменты.

Как сообщал "Телеграф", ранее к 30-летию независимости украинские фермеры вырастили яблоки с трезубцем.

А в Днепропетровской области провели фестиваль, в рамках которого станцевали гопак на высоте 4 тысяч метров.

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