Диана знает правила игры: в сети появился дебютный трейлер байопика о принцессе Уэльской (видео)

Кинокомпания Neon представила первый трейлер биографической драмы о жизни принцессы Дианы под названием "Спенсер".

После обнародования первого фото со съемок байопика о принцессе Уэльской Диане Спенсер, в сети появился долгожданный дебютный трейлер картины, которую снял режиссер Пабло Ларраин.

Фильм покажет, какой была жизнь матери принцев Уильяма и Гарри в период развода и принцем Чарльзом. На фоне празднования Рождества, зритель увидит переживания принцессы по поводу измены супруга и ее нелегкое решение о разводе.

Напомним, что главную роль в байопике сыграла звезда "Сумерек" Кристен Стюарт.

Премьера драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" в украинских кинотеатрах намечена на 9 декабря 2021 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что королева Великобритании Елизавета II решила дать отпор нападениям от принца Гарри и его супруги Меган Маркл, и подать на пару в суд.