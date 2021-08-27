Диана знает правила игры: в сети появился дебютный трейлер байопика о принцессе Уэльской (видео)
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Кинокомпания Neon представила первый трейлер биографической драмы о жизни принцессы Дианы под названием "Спенсер".
После обнародования первого фото со съемок байопика о принцессе Уэльской Диане Спенсер, в сети появился долгожданный дебютный трейлер картины, которую снял режиссер Пабло Ларраин.
Фильм покажет, какой была жизнь матери принцев Уильяма и Гарри в период развода и принцем Чарльзом. На фоне празднования Рождества, зритель увидит переживания принцессы по поводу измены супруга и ее нелегкое решение о разводе.
Напомним, что главную роль в байопике сыграла звезда "Сумерек" Кристен Стюарт.
Премьера драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" в украинских кинотеатрах намечена на 9 декабря 2021 года.
Ранее, "Телеграф" писал, что королева Великобритании Елизавета II решила дать отпор нападениям от принца Гарри и его супруги Меган Маркл, и подать на пару в суд.
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