Переломный момент: Сергей Жадан рассказал, когда закончилась советская Украина

Поворот к современному развитию Украины произошел семь лет назад.

Украинский писатель Сергей Жадан, который регулярно участвует в социальных проектах, рассказал о том, что Украина отошла от советского прошлого в 2014 году.

Об этом он рассказал в интервью LB.

Он отметил, что именно в 2014 многие украинцы сделали свой первый мировоззренченский проукраинский выбор.

"Это был переломный момент", — цитирует Жадана издание. Писатель также рассказал о том, что за семь лет с момента Революции Достоинства в культурной и языковой среде произошли определенные коррективы.

Жадан вспоминает, что при встрече с одногруппницей спустя 25 лет не мог вспомнить, была ли у нее политическая позиция. Сейчас же все изменилось. Появилась и политическая воля, и проукраинская позиция.

Ранее "Телеграф" писал, что события в Украине в 2014 году назвали важными и переломными в истории многие отечественные и международные эксперты, среди них главный редактор "Kyiv Post" Брайан Боннер и член правления Центра противодействия коррупции Елена Галушка. Также разрыв отношений с РФ в 2014 в перспективе развития Украины позитивно оценили в Европе.