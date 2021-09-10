Metallica переиздала свой легендарный альбом: где прослушать и скачать песни
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Легендарная рок-группа по сей день исполняет на концертах больше всего хитов из альбома "Black Album"
Американская метал-группа Metallica, которая была образована в Лос-Анджелесе в 1981 году, празднует 30-летний юбилей своего пятого студийного одноименного альбома, который поклонники коллектива прозвали не иначе, как "Black Album" ("Черный альбом"). Пластинка была выпущена в свет 12 августа 1991 года. Коммерчески успешная, в 2003 (252-я позиция) вошла в топ-500 по версии журнала о музыке Rolling Stone.
Как сообщает Pitchfork, 10 сентября Metallica выпустила переиздание, состоящее из двух релизов: первый ("Metallica Remastered") — с лучшим звуком, а второй ("The Metallica Blacklist" в формате 4CD) — с каверами, записанными 53 артистами на 12 песен с оригинальной пластинки, включая Майли Сайрус, St. Vincent, Элтона Джона, Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтона, Мозеса Самни, Weezer, Рину Саваяму и многие другие известные музыканты.
Прослушать и скачать новые версии хитов можно на стриминговых площадках.
30 лет назад "Black Album" оказался на первой строчке Billboard и принес группе "Грэмми" за "Лучшее метал-исполнение". Альбом разошелся тиражом в 17 миллионов копий только в США.
Напомним, что в мае прошлого года во время карантина Metallica представила акустическую версию песни Blackened.
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