Укр

Как будут проходить концерты при 'желтой' зоне карантина в Украине

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ограничения для концертов при 'желтой' зоне карантина Новость обновлена 16 сентября 2021, 08:58
Ограничения для концертов при 'желтой' зоне карантина

Только вакцинированные украинцы смогут избежать этих запретов.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине в ближайшее время будут действовать новые карантинные ограничения: страна перейдет из "зеленой" зоны в "желтую".

Однако стоит отметить, что эти ограничения будут касаться не всех. Новые карантинные правила смогут избежать вакцинированные украинцы, в случаи предоставления одного из COVID-сертификатов. Напомним, что в Украине существует два вида таких сертификатов: желтый, который выдается при введении первой дозы вакцины, и зеленый, который говорит о прохождении полного курса вакцинации.

Как же будут проходить концерты и другие массовые мероприятия во время "желтой" зоны:

  • Кинотеатры и другие учреждения культуры будут пускать лишь 50% посетителей.
  • Массовые мероприятия будут проводиться при условии: один человек на 4 кв. м. 
  • Спортзалы и бассейны: один человек на 10 метров кв. м.

Отметим, что ограничения "желтой" зоны не будут действовать, если не менее 80% сотрудников будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Напомним, что ношение защитных масок остается обязательным условием вне зависимости от зоны карантина.

Как сообщал "Телеграф", в Минздраве уже говорили о том, что в скором времени все области Украины могут перейти в "желтую" зону, в то время как Закарпатская область должна попасть туда уже на следующей неделе.

Также, "Телеграф" составил подробную инфографику, в которой расписаны все симптомы "Дельта"-штамма коронавируса по дням. Отметим, что им заразиться намного проще, и в основном он поражает молодых людей и детей.

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