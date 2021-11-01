Imagine Dragons вернутся в Киев с новым концертом: когда он пройдет

Последний раз артисты давали концерт в столице в августе 2018 года

Отличная новость для киевлян и гостей украинской столицы в следующем году! Американская инди-рок-группа Imagine Dragons планирует выступить на НСК "Олимпийский" 3 июня 2022 года. Концерт состоится в поддержку нового альбома коллектива "Mercury — Act 1", который был выпущен в сентябре спустя трехлетнего перерыва.

На официальной странице Imagine Dragons в Инстаграме отмечается, что европейское турне стартует в Праге 30 мая, а завершится в Париже 16 июля. Киев будет третьим городом, который музыканты посетят во время турне.

Imagine Dragons выступят в поддержку нового альбома "Mercury — Act 1"

Продажа билетов стартует 5 ноября, согласно информации на Concert.ua. В период со 2 по 4 ноября продлится закрытая продажа для фан-клуба артиста по промокоду.

Напомним, что предыдущий концерт Imagine Dragons в Киеве состоялся 31 августа 2018 года. Тогда солист группы Дэн Рейнольдс вышел на сцену с флагом Украины, чем вызвал восторг фанатов. Ажиотажем вокруг выступления американцев воспользовались аферисты, которые продавали фальшивые билеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на следующий год в Киеве запланирован концерт российской группы "Би-2". Новость о возможном выступлении артистов из РФ понравилась не всем.