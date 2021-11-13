Укр

Была ли у Сквидварда жена? Теория о том, почему персонаж из "Губки Боба" всегда грустит

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Была ли у героя жена — вот в чем вопрос Новость обновлена 13 ноября 2021, 22:35
Была ли у героя жена — вот в чем вопрос

Есть вероятность, что мультяшный осьминог страдает из-за своего одиночества

Сквидвард Тентаклс — популярный второстепенный герой мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны". Недавно сеть облетела новость, будто Сквидвард покончил жизнь самоубийством. Так ли это на самом деле — узнайте в материале "Телеграфа", а здесь мы разберемся, почему осьминог всегда находится в дурном расположении духа.

В то время как Губка Боб оптимистичен, ребячлив и невежественен, Сквидвард вспыльчив, упрям ​​и груб. Это заставило фанатов выдвинуть всевозможные теории о том, почему Сквидвард такой, и одна тиктокерша предположила, что Сквидвард когда-то был женат, но его жена ушла от него. С тех пор его жизнь изменилась.

Причина, по которой в мультсериале никогда не упоминалось об этом, якобы заключается в том, что это было бы "слишком грустно".

Теория стала вирусной на TikTok, а видео набрало более 10 млн просмотров.

Напомним, что у Сквидварда был любовный интерес к одному женскому персонажу по имени Скилвия. Они встретились в "Красти Краб", и хотя в конце эпизода их показали вместе, она больше не появлялась в проекте.

Предлагаем читателям отвлечься от грустных мыслей и новостей, посмотрев один из предложенных десяти интересных мультфильмов о дружбе и приключениях из подборки "Телеграфа".

Теги:
#Мультфильмы #Губка Боб
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