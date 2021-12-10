Голая в снегу: Лобода выпустила новую песню ZanesLo

Опальная украинская звезда "окуталась" снегом

Певица Светлана Лобода, которая недавно неотфотошопленным видео позабавила сеть, в эту пятницу порадовала своих поклонников выходом новой песни под названием ZanesLo ("Занесло").

Премьера сингла состоялась поздно вечером 9 декабря на YouTube-канале скандальной исполнительницы.

На обложке к треку Лобода изображена полностью обнаженной, а самые интимные места прикрыты искусственным снегом.

Песню можно послушать и скачать на всех цифровых площадках.

Ранее звезда поделилась бэкстейджем съемок своего будущего клипа на песню. Там Лобода предстает в золотистом боди, а вокруг нее разбрасывают снежинки.

Интересно, что комментарии к песни на видеохостинге были закрыты. Узнать об отзывах слушателей певицы можно только в Инстаграме. По словам подписчиков, ZanesLo им понравилась с первых секунд, а также песню уже окрестили хитом.

Напомним, что украинка Светлана Лобода уже четыре года не давала сольные концерты у себя на родине. По ее словам, причиной всего этого стал якобы конфликт с одним из самых влиятельных людей Одессы, а не то, что она живет и выступает в стране-агрессоре России, которая оккупировала в 2014 году Крым и начала войну на Донбассе против украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лобода заняла первое место в топе музыкальных YouTube-видео 2021 года в Украине. Какой ее клип набрал больше всего просмотров — узнайте в нашем материале.