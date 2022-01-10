"Власть пса" с Камбербэтчем и "Король Ричард" со Смитом: названы лауреаты премии "Золотой глобус-2022"
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Стали известны лауреаты престижной кинопремии 2022 года
В воскресенье вечером, 9 января, жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы объявило победителей 79-й церемонии одной из самых престижных кинопремий США "Золотой глобус". На этот раз церемония не проводилась в прямом эфире как в прошлом году, а лучшие фильмы и лучших актеров огласили на официальных аккаунтах премии в социальных сетях и на сайте. Также обошлось без традиционной красной дорожки.
В этом году фильмами-лауреатами стали "Власть пса" в номинации "Драма", "Вестсайдская история" в номинации "Комедия или мюзикл", "Наследие" в номинации "Драматический сериал".
Полный список победителей премии "Золотой глобус-2022"
Лучший фильм (мюзикл, комедия)
"Вестсайдская история"
Лучший сериал
"Наследники"
Лучший драматический фильм
"Власть пса"
Лучший актер (драматический фильм)
Уилл Смит – "Король Ричард"
Лучшая актриса (драматический фильм)
Николь Кидман – "Быть Рикардо"
Лучшая женская роль (мюзикл, комедия)
Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"
Лучшая мужская роль (мюзикл, комедия)
Эндрю Гарфилд – "Тик-так, БУМ"
Лучшая женская роль второго плана
Ариана ДеБос – "Вестсайдская история"
Лучшая мужская роль второго плана
Коди Смит-Макфи – "Власть пса"
Лучший сценарий
Кеннет Брана – "Белфаст"
Лучший анимационный фильм
"Энканто"
Лучший неанглийский фильм
"Сядь за руль моей машины" (Япония)
Лучший саундтрек
Ханс Циммер – "Дюна"
Лучшая песня, созданная для фильма
No Time to Die – Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл
Лучший музыкальный, комедийный сериал
"Хитрости"
Лучший минисериал или телефильм
"Подземная железная дорога"
Лучшая актриса минисериала или телефильма
Кейт Уинслет – "Мейр из Исттауна"
Лучший актер минисериала или телефильма
Майкл Китон – "Ломка"
Лучшая женская роль в телевизионном драматическом сериале
Микаэла Родригес – "Поза"
Лучшая мужская роль в телевизионном драматическом сериале
Джереми Стронг – "Наследники"
Лучшая телевизионная актриса мюзикла, комедийного сериала
Жан Смарт – "Хитрости"
Лучший телевизионный актер мюзикла, комедийного сериала
Джейсон Судейкис – "Тед Лассо"
Лучшая женская роль второго плана (телевидение)
Сара Снук – "Наследники"
Лучшая мужская роль второго плана (телевидение)
О Ен Су – "Игра в кальмара"
Напомним, что южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара" удалось достичь феноменального успеха по всему миру. Актеры, задействованы в проекте, стали настоящими знаменитостями, а Netflix готовится выпустить на своей платформе второй сезон шоу.
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