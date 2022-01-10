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"Власть пса" с Камбербэтчем и "Король Ричард" со Смитом: названы лауреаты премии "Золотой глобус-2022"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Свои статуэтки получили Уилл Смит и Николь Кидман Новость обновлена 10 января 2022, 09:52
Свои статуэтки получили Уилл Смит и Николь Кидман

Стали известны лауреаты престижной кинопремии 2022 года

В воскресенье вечером, 9 января, жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы объявило победителей 79-й церемонии одной из самых престижных кинопремий США "Золотой глобус". На этот раз церемония не проводилась в прямом эфире как в прошлом году, а лучшие фильмы и лучших актеров огласили на официальных аккаунтах премии в социальных сетях и на сайте. Также обошлось без традиционной красной дорожки.

В этом году фильмами-лауреатами стали "Власть пса" в номинации "Драма", "Вестсайдская история" в номинации "Комедия или мюзикл", "Наследие" в номинации "Драматический сериал".

Полный список победителей премии "Золотой глобус-2022"

Лучший фильм (мюзикл, комедия)

"Вестсайдская история"

Лучший сериал

"Наследники"

Лучший драматический фильм

"Власть пса"

Лучший актер (драматический фильм)

Уилл Смит – "Король Ричард"

Лучшая актриса (драматический фильм)

Николь Кидман – "Быть Рикардо"

Лучшая женская роль (мюзикл, комедия)

Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"

Лучшая мужская роль (мюзикл, комедия)

Эндрю Гарфилд – "Тик-так, БУМ"

Лучшая женская роль второго плана

Ариана ДеБос – "Вестсайдская история"

Лучшая мужская роль второго плана

Коди Смит-Макфи – "Власть пса"

Лучший сценарий

Кеннет Брана – "Белфаст"

Лучший анимационный фильм

"Энканто"

Лучший неанглийский фильм

"Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший саундтрек

Ханс Циммер – "Дюна"

Лучшая песня, созданная для фильма

No Time to Die – Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл

Лучший музыкальный, комедийный сериал

"Хитрости"

Лучший минисериал или телефильм

"Подземная железная дорога"

Лучшая актриса минисериала или телефильма

Кейт Уинслет – "Мейр из Исттауна"

Лучший актер минисериала или телефильма

Майкл Китон – "Ломка"

Лучшая женская роль в телевизионном драматическом сериале

Микаэла Родригес – "Поза"

Лучшая мужская роль в телевизионном драматическом сериале

Джереми Стронг – "Наследники"

Лучшая телевизионная актриса мюзикла, комедийного сериала

Жан Смарт – "Хитрости"

Лучший телевизионный актер мюзикла, комедийного сериала

Джейсон Судейкис – "Тед Лассо"

Лучшая женская роль второго плана (телевидение)

Сара Снук – "Наследники"

Лучшая мужская роль второго плана (телевидение)

О Ен Су – "Игра в кальмара"

Напомним, что южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара" удалось достичь феноменального успеха по всему миру. Актеры, задействованы в проекте, стали настоящими знаменитостями, а Netflix готовится выпустить на своей платформе второй сезон шоу.

Теги:
#Музыка #Фильмы #Уилл Смит #Золотой глобус #Николь Кидман #Сериалы #Бенедикт Камбербэтч #Премии #Король Ричард #Тед Лассо #Игра в кальмара
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