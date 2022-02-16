Алина Паш заявила, что проверить законность ее поездки в Крым нельзя, так как ГПСУ удалила данные

Певица прокомментировала скандал с поддельной справкой из ГПСУ.

Победительница Нацотбора певица Алина Паш, получившая право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2022 в Италии, подтвердила, что справка о посещении Крыма, которую она ранее подала "Суспильному", была поддельной, должна была предоставить Общественному вещателю новый документ. Однако сделать этого она не смогла.

На своей странице в Инстаграме артистка опубликовала справку, которую получила в Госпогранслужбе о том, что ей не могут предоставить документ о ее поездке в оккупированный Крым, ведь такие справки выдаются в течение пяти лет. Алина Паш посещала Крым в 2015 году, а это значит, что база данных за тот период уже удалена.

Читайте также: Категория Культура Справка о поездке Alina Pash в Крым оказалась поддельной Стало известно, что пограничники не выдавали Алине Паш справку о поездке в Крым.

"Я Гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах" — добавила певица.

В пятницу, 18 февраля "Суспильне" собирается на очередное совещание, в ходе которого будет принято окончательное решение, поедет ли Алина Паш представлять Украину на Евровидении 2022 или нет.

Напомним, что в 2019 году Алину Паш внесли в базу "Миротворец" за незаконное посещение захваченного российскими оккупантами Крыма. Все обвинения на этот счет Паш продолжает опровергать. Украинцы высказались в соцсетях, что конкурс "продажный" и победителем должен был стать именно Kalush.