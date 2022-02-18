Укр

Во Дворце спорта прокомментировали продажу билетов на концерт невъездного в Украину Шуфутинского

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Концерта Шуфутинского в Киеве не будет Новость обновлена 18 февраля 2022, 12:00
Концерта Шуфутинского в Киеве не будет

Концерт не состоится, но билеты все так же остались в продаже.

В киевском Дворце спорта на 8 марта был анонсирован большой концерт известного российского шансонье Михаила Шуфутинского, однако выступление вряд ли состоится, ведь певец не сможет пересечь границу Украины. Пограничная служба не даст ему разрешение на въезд за нарушение украинского законодательства.

Несмотря на этот факт, продажа достаточно дорогих билетов, стоимость которых колеблется от 590 до 5990 грн, продолжается. "Телеграф" поинтересовался у администрации Дворца спорта, почему продажу билетов не остановили, и будет ли отменен концерт Михаила Шуфутинского. Однако на эти вопросы они ответить не смогли.

"Я не могу вам отметить на этот вопрос. Пока что билеты продаются, нет никаких изменений", — рассказали "Телеграфу" во Дворце спорта.

Отметим, что после появления анонса концерта, украинцы возмутились, что в Украине взялись за организацию концерта российского артиста, признающего оккупацию Крыма. Среди возмущенных был и известный украинский продюсер Игорь Кондратюк.

Напомним, что для того, чтобы подобных концертов больше не организовывали в украинских городах, Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента о запрете на въезд в Украину российских артистов. Несмотря на то, что реакция главы государства на петицию уже имеется, реальных подвижек в этом вопросе пока нет. Об этом Кондратюк рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью.

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#Концерт #Михаил Шуфутинский
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