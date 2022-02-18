На "Суспильном" провели первую громкую отставку после скандала с Нацотбором на Евровидение

Один из членов жюри лишился своей должности после Нацотбора.

В пятницу, 18 февраля на заседании оргкомитета Нацотбора Евровидения, в ходе которого должен определится новый представитель Украины на песенном конкурсе, было решено удовлетворить заявление Ярослава Лодыгина пойти в отставку и уволить его с должности члена правления "Суспильного". Отметим, что он был главой оргкомитета по Нацотбору на Евровидение.

Об этом сообщает телеграм-канал "Суспильне. Новини"

Напомним, что ранее лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк просил Ярослава Лодыгина показать тот листок, где были представлены зрительские голоса, чтобы перепроверить результаты Нацотбора. После полученного отказа, музыкант заявил, что будет обжаловать в суде результаты конкурса.

И это не единственный скандал между Kalush и Лодыгиным. После выступления коллектива, режиссер негативно отозвался об их номере и назвал музыкантов "людьми с гор", при этом похвалив номер Алины Паш, который был создан в подобной тематике.

Отметим, что поклонники Kalush Orchestra также обвинили "Суспильне" в нечестном голосовании на Нацотборе и заявили, что победу у Kalush украли.

Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе.