Укр

Кто пройдет в финал "Евровидения-2022": букмекеры дали прогноз

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Евровидение 2022 в Турине, Италия Новость обновлена 10 мая 2022, 19:04
Евровидение 2022 в Турине, Италия

Букмекеры дали прогноз на первый полуфинал, который стартует 10 мая

Всего через несколько часов в итальянском Турине стартует первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022". Конкурс начнется в 22:00 по киевскому времени. 10 мая 17 участников с разных стран будут бороться за право представить свою страну в финале конкурса, который пройдет в субботу, 14 мая. От Украины участвуют группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" ("Стефанія"). Коллектив будет выступать под номером 6.

В первом полуфинале, судя по оценкам букмекеров, вероятным победителем с коэффициентом 95% являются представители от Украины Kalush Orchestra.

В первой десятке среди тех, кто еще может выйти в финал, есть Греция, Норвегия, Нидерланды, Армения, Португалия, Албания, Молдова, Латвия, Австрия.

Прогнозы букмекеров по состоянию на 19:00 10 мая
Прогнозы букмекеров по состоянию на 19:00 10 мая

Стоить добавить, что аналитики Parimatch Ukraine также предсказывают украинцам уверенную победу в конкурсе. Букмекер оценивает вероятность победы группы с Украины в рекордные 73%, а главными конкурентами украинцев считаются участники из Великобритании, Италии и Швеции.

Напомним, что в первом полуфинале 10 мая украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra.

Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами. Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя.

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#Евровидение #Евровидение 2022
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