Måneskin выпустили новый разрывной сингл, который впервые споют в финале "Евровидения-2022"

Прошлогодние победители конкурса выпустили трек Supermodel

Победители прошлогоднего конкурса "Евровидение" — группа Måneskin 13 мая представила свой новый сингл под названием Supermodel. Артисты впервые споют ее вживую перед публикой на гранд-финале песенного конкурса в субботу, 14 мая.

Lyrics-видео было опубликовано на YouTube.

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Известно, что на создание сингла Måneskin вдохновились своей поездкой по солнечной Калифорнии.

Напомним, что в 2021 году победу на конкурсе одержала рок-группа Måneskin. Молодой коллектив выступил на сцене с песней Zitti E Buoni. Представители Украины — группа Go_A, смогли оказаться в пятерке лучших исполнителей музыкального конкурса.

"Евровидение-2022" финал: где и когда состоится

В субботу, 14 мая, в итальянском городе Турин состоится гранд-финал "Евровидения-2022", по результатам которого определится победитель 66-го конкурса. В решающей песенной битве примут участие 25 стран, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 мая. В частности, в финале "Евровидения" выступит и украинская группа Kalush Orchestra с конкурсной песней Stefania.

Представители от Украины группа Kalush Orchestra остаются несменными лидерами в рейтинге экспертов. Аналитики сулят украинцам 60% победы в финале "Евровидения-2022".

Тем временем некоторые поклонники конкурса в этом году призвали бойкотировать финал "Евровидения".