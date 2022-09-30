Почему известные фотографы и бренды отказываются от ретуши: современное понятие красоты

Профессиональные фотографы предлагают показывать честность

Обработка фотографий является неотъемлемой частью работы фотографа. Более того, от этого зависит конечный результат любого "сырого" фото. Впрочем, в последнее время мнения относительно подходов к ретуше разделились. Кто-то считает, что без редактирования удачные кадры получить невозможно, другие отрицают это и считают, что в современном мире нет места для ретушированных фото.

В целом постобработка имеет всего два этапа. На первом, фотограф усовершенствует основные настройки оригинального изображения. Сюда входит изменение размера, яркости, контраста, баланса белого, проработка других настроек, направленных на цветокоррекцию. На этом этапе работа фотографа является искусством и не имеет рамок. У каждого фотографа есть своя политика по поводу редактирования, почерк и секреты. Фотограф может также подстраивать материал к коммерческим запросам. Результат редактирования зависит от начальной цели.

Вторым этапом постобработки является собственно ретушь фотографии. Она предполагает устранение дефектов изображения. В идеале это незначительные изменения, которые вы можете не замечать, пока не начнете искать разницу между оригинальной и отретушированной фотографией. Конфликт происходит именно тогда, когда фотографы доводят изображение человека до неузнаваемости. Как следствие, в социуме возникают споры и дискуссии. Ведь сейчас общество стремится к правде и осуждает любые попытки скрыть действительность.

Получение художественной выразительности

Удачная ретушь считается натуральной в случае устранения случайных или временных недостатков. Таких дефектов могло не быть на изображении или они произошли из-за непреднамеренных ошибок фотографа. Речь идет о случаях, когда у человека перед съемкой возникли проблемы с кожей, но это не удалось исправить визажисту путем естественного макияжа.

Профессиональный фотограф умело удаляет крошечные временные изъяны, подчеркивает природные черты. Главным аспектом является неразрушающее редактирование и оставление аутентичной текстуры кожи. Такая работа кропотливая и требует высокой чувствительности.

Пример удачного ретуширования

Большинство профессиональных фотографов продвигают идею натуральности. Они за то, чтобы оставлять мимические морщинки, веснушки, родинки и все то, что делает человека в кадре живым, а не пластиковым. Все эти детали являются частью характера, они являются неотъемлемой частью и самого человека. Подсознательно мы хотим идентифицировать себя с тем, что мы видим. Именно поэтому сегодня уделяется большое внимание так называемому бодипозитивному маркетингу.

Быть ответственным

Фотограф, несущий свои работы в массы, должен отвечать перед аудиторией. Независимо от того, имеет ли бренд миллионы или тысячу поклонников, он все равно несет ответственность за визуальное сообщение. Все мы видели примеры модных глянцев, где изображенные модели просто сияют идеальностью. Похоже, бренды забыли, что человеческое тело имеет свои изгибы, пятна, морщинки и волосы.

Получая неправильные месседжи от брендов, молодые люди начинают полагать, что с ними что-то не так. Таким образом, подростки сталкиваются с депрессией, тревогой и другими психологическими болезнями. В частности, расстройствами пищевого поведения.

Шрамы и растяжки: рекламные компании, отказывающиеся от чрезмерного фотошопа.

Есть много брендов, заявляющих об отказе от фотошопа. К сожалению, претворяющих в жизнь то, что проповедуют — подавляющее меньшинство. Одна из компаний, придерживающихся своих идей является ASOS. Еще в 2017 году они выпустили коллекцию, где представленные модели имели всем ужасный целлюлит и растяжки. Как утверждают представители интернет-магазина, фотографии без ретуши должны были подарить покупателям больше уверенности в себе. Теперь девушки будут относиться к своему телу более лояльно и не будут мучить организм диетами и изнурительными занятиями спортом. Позже они выпустили линейку плюс-сайз. Модели с разным типом фигуры открыли зрителям глаза реального мира и истинного изображения. В свою очередь пользователи поблагодарили за то, что ASOS показывает настоящих девушек и попросили сохранять тенденцию и дальше.

Комментарии пользователей ASOS

Одной из компаний, изменившей свою политику, является Victoria’s Secret. Их чрезвычайный успех не давал покоя многим критикам. Возможно, поэтому их упрекали в излишнем эротизме, расовой ограниченности, стереотипности стандартов красоты. Тогда бренд решился на глобальные перемены, полностью изменив свою философию. Они начали сотрудничать с моделями разных комплектаций и возрастов.

Новые модели Victoria’s Secret

После того как Victoria’s Secret отказались от своих знаменитых и роскошных шоу с моделями "идеальных параметров", традиционные поклонники перестали узнавать известный бренд. Впрочем, запуск последних коллекций является свидетельством, что компания серьезно настроена работать над изменением своего имиджа — от яркого и эксклюзивного до утонченного и инклюзивного. Простота и естественность теперь и есть новая сексуальность.

Тенденции подлинности будут только укореняться и мы на правильном пути к здоровому обществу. Люди начинают принимать себя и дорожить свободой. И за этим приятно наблюдать, ведь жить в манипуляционном пузыре всем надоело.