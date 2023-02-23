Что читают украинцы, как война изменила издательский бизнес и почему нужно избавиться от "книжного пиратства"

О работе в условиях войны рассказал книгоиздатель, владелец издательства "Фолио" Александр Красовицкий

Несмотря на военную агрессию России, ракетные обстрелы и отключение электроэнергии, украинские издатели продолжают печатать книги и анонсируют выход новых. По подсчетам экспертов, издательский рынок сегодня работает на 50% от того показателя, который был в Украине до 24 февраля 2022 года. Какие жанры ворвались в читательские ТОПы? Как украинцы помогают россиянам, скачивая книги на пиратских сайтах? И почему именно сейчас лучшее время купить те книги, которые очень хочется прочесть? Об этом в новом видео для проекта Dovidka.info на YouTube канале SPRAVDI рассказывает издатель Александр Красовицкий.

Как книгоиздатели удержали свой фронт?

В начале полномасштабного вторжения украинским издателям очень помогла программа "Поддержка". Так называемую "ковидную тысячу" можно было потратить на книги, чем и воспользовались книголюбы. Это был тот же запас прочности, который помог удержаться, и уже весной 2022 года издатели начали возвращаться к работе.

"Еще до 24 февраля 2022 года в мире значительно подорожали полиграфические материалы. После этого на нашей работе сказалась война. Большинство книгоиздателей в Украине из-за этого уменьшили наценку на продукцию и это позволило хоть немного притормозить рост цен", – рассказывает Александр Красовицкий.

Лидеры продаж

В ТОП продаж вышла историческая литература разных стилей, как художественная, так и научная или научно-популярная. Украинцы читают книги авторства Ярослава Грицака, Сергея Плохия, Петра Кралюка, Даниила Яневского.

Среди лидеров также издание авторства писателей ХХ столетия – эмигрантов и представителей "розстріляного відродження".

"Спрос на эту литературу начал возрастать летом 2022-го, и я уверен, что эта часть рынка еще будет расти и расти", – отмечает Красовицкий.

Закрывают тройку лидеров любовные романы и детективы – это книги, с которыми читатели отдыхают от новостей о войне.

Война и рынок "электронных" книг

С 24 февраля 2022 года втрое вырос спрос на официально приобретенные книги в электронном формате. Прежде всего потому, что многие украинцы уехали за границу, а там пользоваться пиратскими версиями невозможно.

"В Европе за скачивание пиратских копий существует штраф, налагаемый на читателя. У нас, к сожалению, за нарушение закона отвечает не покупатель, не провайдер, а какой-то мифический продавец пиратского контента, который чаще всего находится за границей. И эта "заграница" – россия.Они просто меняют файл, и все.В Украине рынок электронных книг достигает всего 10%. Чтобы создать качественную книгу в онлайн-формате, необходимо вложить 2-2,5 тысячи долларов.А это по силам не всем, и не известно, окупится ли вложение из-за пиратов", — резюмирует издатель.

По его словам, значительная часть наших граждан все еще не понимают, что электронные версии книг имеют ту же ценность, что и бумажные. И продажа любого товара – это зарплата автора, который книгу написал и может творить дальше, за эти деньги живет его семья.

Если брать для статистики отдельный сегмент читателей, не выехавших за границу, цифры остаются прежними. Отключения света не сказались: люди заряжают гаджет, а уже потом, во время отключений, наслаждаются чтением.

Вырастут ли цены на книги?

Бумажные книги в Украине будут дорожать. И для этого есть объективные причины: удорожание сырья, война.

"Если видите в книжном магазине издания предыдущих лет, не сомневайтесь – покупайте, иначе допечатанное позже будет стоить значительно дороже", – советует Александр Красовицкий.

Могут ли высокие цены на книги вернуть читателей в библиотеки? Что издатель думает о библиотечных фондах? И стоит ли сдавать на макулатуру русскоязычные книги? Больше – в новом видео по этой ссылке.