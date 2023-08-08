Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин. Как сын украинских эмигрантов совершил революцию в жанровом кино

Последнюю работу режиссера покажут в сентября на Венецианском кинофестивале

Умер режиссер Уильям Фридкин, которого в 1970-е годы считали одним из ведущих постановщиков Нового Голливуда. Режиссеру легендарных фильмов "Изгоняющий дьявола" и "Французский связной" было 87 лет, пишет Hollywood Reporter.

"Телеграф" вспоминает творческий путь Фридкина, чьи лучшие работы совершили переворот в жанрах полицейского триллера и фильма ужасов.

Лучший фильм о работе полицейских

Режиссеру было 87 лет

Родители Фридкина еще детьми в 1903 году эмигрировали в Америку с территории нынешней Украины, спасаясь от еврейских погромов. Как и Стивен Спилберг, он учился ремеслу постановщика на телевидении – в частности, снял последний эпизод знаменитого шоу "Альфред Хичкок представляет" и пять документальных фильмов. Причем один из них, "Народ против Пола Крампа", о чернокожем, из которого полиция выбила признательные показания в убийстве, был замечен на кинофестивалях. Но в отличие от других коллег-режиссеров Нового Голливуда, путь Фридкина к признанию был тернистым.

В Голливуде Фридкин снял четыре фильма, прежде чем его заметили с экранизацией пьесы "Оркестранты" – первым голливудским фильмом о гомосексуалах, который стал возможен после отмены в 1967 году цензуры в кино (так называемый Кодекс Хейса) и массовых протестов представителей ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке в 1969 году. Это дало ему возможность снять "Французского связного" (1971), фильм, под который Фридкин с продюсером Филипом Д'Энтони два года не мог найти денег. И который получил в итоге пять "Оскаров" и был признан лучшим полицейским фильмом.

По легенде, Фридкину посоветовал обратиться к криминальному жанру великий режиссер Говард Хоукс, с чьей дочерью он какое-то время встречался. В свою очередь, Д'Энтони пригласил Фридкина, благодаря его опыту в документальном кино – "Французский связной" основан на реальной истории двух полицейских из Нью-Йорка, которые пытались пресечь крупнейшую сеть наркотрафика через Францию (откуда и название), организованную бывшим гестаповцем Огюстом Рикором.

Сценарий фильма написал криминальный репортер Эрнст Тайдимен, знаток "злых улиц" Нью-Йорка, на которых и снимался "Французский связной" – ручной камерой, в документальной манере, а консультантами выступили сами герои-копы, Энди Иган и Сальваторе Гроссо.

Такой концентрированной "правды жизни" на экране в жанровом кино еще не было. Полицейские и преступники выглядели и вели себя, как обычные люди, а не кинозвезды, город был показан грязным, холодным, максимально недружелюбным. Даже знаменитая автомобильная погоня за поездом метро снималась "партизанским" методом в режиме реального времени – именно поэтому она до сих пор выглядит настолько реалистичной.

Старый Новый Голливуд

"Французский связной" с его натурализмом оказался на острие времени. Зрителям надоело традиционное голливудское кино, молодежь ушла из кинотеатров в киноклубы, отдавая предпочтение итальянскому неореализму и барочным фильмам Федерико Феллини, французской новой волне, поэтическому кино Ясудзиро Одзу. В Голливуд потянулись режиссеры-экспаты: британец Джон Бурмен, чех Милош Форман, французский поляк Роман Полански.

Так Фридкин вошел в круг режиссеров так называемого Нового Голливуда. Они обновили выхолостившиеся жанровые схемы за счет находок европейского кино и принесли в высокобюджетное кинопроизводство темы и мотивы, которые ранее казались немыслимыми. Например, антивоенную сатиру, социальную и политическую критику, сексуальную свободу, правдоподобно показанное насилие.

Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе навсегда изменили лицо гангстерского кино, Питер Богданович – традиционной мелодрамы, а Сэм Пэкинпа – вестерна. Боб Фосси изобрел заново мюзикл, Вуди Аллен – комедию, а Роберт Олтмен последовательно и цинично выворачивал все существующие жанры наизнанку.

Патриархи нового Голливуда: Коппола и Фридкин

Фридкин, кроме полицейского триллера, смог вдохнуть новую кровь в жанр хоррора, который на больших студиях считался маргинальным. Такие успешные примеры, как "Психо" Альфреда Хичкока, который он снял фактически за свой счет, были исключением из правил. "Изгоняющий дьявола" (1973) не только стал большим коммерческим хитом, но еще и первым фильмом ужасов, номинированным на "Оскар" как лучший фильм.

За пять лет до "Изгоняющего дьявола" Полански поставил "Ребенка Розмари", который вызвал большой общественный резонанс (в конце 1960-х влияние католической цензуры было еще очень сильным) и создал моду на "дьявольщину" в кино, так что Фридкин шел уже проверенным путем. Но, как и во "Французском связном", "Изгоняющий дьявола" во многом стал новаторским.

Изгнанный дьяволом

Впервые фильм ужасов стоил таких несуразных денег – 12 млн долларов, которые потребовались для создания уникальных спецэффектов. И без того обладающий тяжелым, вздорным характером, Фридкин был перфекционистом и не жалел денег на то, чтобы воплотить каждую свою задумку. Так, один кадр он мог снимать целую неделю, а всего съемки заняли почти год.

Кроме технических новшеств, фильм поражал воображение своей циничной сенсационностью. Едва ли не впервые проводником зла становилась маленькая девочка, которая претерпевала страшные физические трансформации, когда в нее вселялся демон. Много критиковали эпизод, в котором 12-летняя героиня самоудовлетворялась распятием. А вся история, в отличие от фильма Полански, двусмысленного и более тонкого (все происходящее с главной героиней "Ребенка Розмари" могло быть плодом ее воображения), ставила под сомнение науку и прочие достижения разума.

Наконец, фильм получился по-настоящему пугающим. Не удивительно, что он вызывал психозы у первых зрителей, которых буквально выносили из кинотеатров. Благодаря "Изгоняющему дьявола" американцы летом 1973-го пережили массовую истерию экзорцизма.

Между тем, главное художественное достижение Фридкина было впереди – и оно же стало его главным провалом. Фильм "Колдун" (1977), римейк классического фильма Анри-Жоржа Клузо "Плата за страх" о водителях грузовиков, которые перегоняют по горной местности груз нитроглицерина, снимался в пяти странах, на двух студиях и обошелся в гигантские по тем временам 22 млн долларов.

Сам режиссер считал "Колдуна" своей лучшей работой. Сочетая документальность "Французского связного" с техническим перфекционизмом "Изгоняющего дьявола", Фридкин достиг такого потрясающего эффекта присутствия, что даже на небольшом экране телевизора кажется, что ты находишься внутри самого фильма, раскачиваясь в огромном грузовике, начиненном динамитом, над пропастью где-то в джунглях. Не зря Стивен Кинг, который кое-что понимает в искусстве напугать, называл "Колдуна" одним из своих любимых фильмов.

К сожалению, этот депрессивный антиколониальный триллер без кинозвезд и хэппи-энда вышел одновременно со "Звездными войнами" и не выдержал конкуренции с искрометной подростковой фантастикой Джорджа Лукаса.

Еще бо́льшим провалом, в том числе творческим, стал "Разыскивающий" (1980) с Аль Пачино в главной роли, и в дальнейшем режиссер уже не мог подняться выше среднего уровня. Лучшие фильмы Фридкина после "Колдуна" – "Жить и умереть в Лос-Анджелесе" (1985), "Глюки" (2006) и "Киллер Джо" (2011) не идут ни в какое сравнение с его фильмами 1970-х.

Последнюю режиссерскую работу Фридкина "Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне" покажут на 80-м Венецианском кинофестивале, который стартует 30 августа.

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