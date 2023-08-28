Россияне сняли пропагандистский блокбастер о Буче: кого фейковый "Свидетель" обвинил в убийстве украинцев

На премьеру в Минске пришли всего четыре зрителя – это были провластные активисты

В свободном доступе появился пропагандистский блокбастер "Свидетель", снятый на средства минкульта рф с целью оправдать перед западной аудиторией геноцид гражданского населения в Буче под Киевом. По версии создателей фильма, безоружных мирных украинцев убивали… сами украинцы. Подробности – в материале "Телеграфа".

На агрегаторе IMDb у этого фильма говорящий сам за себя рейтинг: один балл из возможных 10 (на данный момент свои оценки поставили 628 пользователей ресурса). Нельзя сказать, чтобы оценка была справедливой – на фоне остальных пропагандистских опусов наподобие "Ополченочки" или "Крымского моста" "Свидетель" сделан на неплохом художественном уровне.

В фильме есть повествование, которое может увлечь. Тем более, это сенсационная история, ведь фильм посвящен недавним событиям, за которыми следил весь мир – военным преступления российской армии в Буче.

И есть герой, который вызывает чувство сопереживания. Это бельгийский скрипач-виртуоз, который оказался в Киеве накануне полномасштабного вторжения, стал свидетелем военных преступлений, побывал в плену и с большим трудом смог спастись после всех выпавших на его долю испытаний.

Вот только в фильме все эти преступления, включая убийства и пытки мирных граждан, совершают не русские военные, а якобы украинские.

Но "Свидетель" опасен не только подтасовкой фактов. Если большинство подобных фильмов напоминают среднестатистический российский сериал, то есть адресованы российскому зрителю, то "Свидетель" похож на усредненную продукцию Netflix. Это кино адресовано иностранному зрителю, и этим "Свидетель" вдвойне вреден.

Качественный уровень фильма (выше среднего) заставляет зрителя относится всерьез к его пропагандистским месседжам. Тем более, что иностранной аудитории, для которой и так "все неоднозначно", особенно трудно отделить пропаганду от реальности.

Вот пример. Всем, кто находился в Киеве в первые дни вторжения, диковато смотреть сцены, в которых на улицах прохожим бесконтрольно раздают автоматы, и все, кто получил оружие, тотчас начинают палить из него в воздух, как в фильмах Кустурицы. А потом киевляне с этими самыми автоматами грабят магазины. И таких извращенных фактов в фильме очень много.

Украинцы, которые будут смотреть этот фильм, наверняка отметят мрачный колорит Киева, который выглядит на экране слишком холодно и неприветливо. Ничего удивительного: фильм снимали в заштатных российских Угличе и Твери.

Доходит до смешного. Нам показывают в "Свидетеле", что это не русские солдаты мародерствовали в Буче, воруя стиральные машины и прочую бытовую технику. В фильме это делают бойцы полка "Азов". Правда, зачем, — не объясняется.

Но если зритель не знаком с нашими реалиями, он все это примет за чистую монету. Кроме того, для большей эмоциональности восприятия этого фильма создатели "Свидетеля" сделали очень хитрый ход. Критики уже сравнивали ленту с "Пианистом" Романа Полански – биографией польского еврея, пианиста Владислава Шпильмана, который пережил Холокост. Сам исполнитель главной роли в "Свидетеле" Карэн Бадалов в интервью признавал сходство своего героя со Шпильманом.

Таким образом создатели фильма уравнивают военные преступления киношных "азовцев", которые терроризируют в кадре мирное население, с Холокостом. То есть, зрителем с самого начала манипулируют, расставляя нужные кремлю акценты.

Александр Дьяченко (справа) ранее снимался в другом антиукраинском фильме – "Брате-2"

Эти киношные "азовцы", конечно же, неонацисты – полковник "Азова" Пинчак, по совместительству олигарх (триггер "плохого олигарха" выдает с головой прокремлевскую повестку) читает "Майн кампф", в кадре мелькает портрет Гитлера, на "азовцах" набиты неонацистские татуировки и так далее.

Они насилуют, пытают, грабят, убивают своих сограждан-украинцев – в первую очередь, конечно же, русскоязычных. Сами "азовцы" разговаривают на диком суржике. То есть, геноцид осуществляется по языковому признаку.

Разумеется, все симпатии зрителя на стороне печального скрипача-еврея, над которым издеваются украинские неонацисты. А спасают его, конечно же, российские военные.

В финале фильма главный герой пытается донести до своих соотечественников страшную "правду" о якобы преступлениях украинцев. Но Западу она не нужна , подчеркивают создатели "Свидетеля". Условному Западу удобнее все свалить на русских.

Удивляет, что авторы фильма допустили один серьезный идеологический просчет. Несколько раз подчеркивается, что русские и украинцы – один народ. Причем впервые этот спорный тезис озвучивает маленький сын главного героя (как говорится, устами младенца глаголит истина).

Но в таком случае, если русские и украинцы один народ, то создатели "Свидетеля" уравнивают русских и украинцев в жестокости. Как тут не вспомнить другую русскую поговорку – на воре шапка горит.

На родине фильм не особо оценили. Даже лояльные к власти СМИ (а в рф других и не осталось) с удовольствием пишут о провале. За полторы недели проката пропагандистский блокбастер стоимостью 200 млн рублей, который вышел на 1 тыс. экранов по всей рф, собрал всего 12 млн. То есть, каждый сеанс посетило от двух до пяти зрителей. На премьеру в Минске вообще пришли всего лишь четыре человека – как пишут в соцсетях, это были провластные активисты.

Найти какую-либо информацию о международных прокатных успехах "Свидетеля" "Телеграфу" не удалось. Но если учитывать рейтинг фильма на IMDb (на другом популярном киносайте с функцией голосования, Rotten Tomatoes, "Свидетель" не представлен вообще), это кино никому не интересно за границей.

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