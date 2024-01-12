Финалист "Нацотбора 2024" YAKTAK первым представил клип на свою конкурсную песню "LaLaLa" (видео)

Сколько просмотров за два часа набрало новое видео YAKTAK

Один из самых популярных участников Национального отбора на Евровидение YAKTAK презентовал клип на конкурсную песню "LaLaLa". Он вышел на официальной платформе исполнителя. Но большого количества просмотров, как на платформе "Євробачення Україна", пока не принес. За два часа всего 10 тысяч.

Тем ни менее, у видео есть все шансы стать популярным. Тем более, что по итогам прошлого года певец стал одним из самых популярных среди украинских артистов в YouTube. Многие его песни набирали по несколько десятков миллионов просмотров. Самыми популярными среди них были "Погляд" — 37 миллионов просмотров и "Порічка" — 32 миллиона просмотров.

"LaLaLa" – это немного не стандартная для этого артиста песня. В ней больше драйва, чем в других его хитах и она более танцевальная. Здесь он поет про парня, который хочет любви, но его чувства оказались безответны.

"Евровидение — это моя мечта детства. Когда я только начинал петь, я смотрел конкурс и представлял себя на его сцене. Я постарался сделать крутой, зажигательный трек. Сделал все возможное от себя и вложил всю свою душу и внутренний огонь. Я сделал такой хук, чтобы песня запоминалась сразу и вся Европа напевала ее. В "LaLaLa" есть настоящая, искренняя украинская энергия. И также, самое главное, Евровидение это моя возможность еще больше помогать ВСУ", — комментирует YAKTAK

Напомним, что финальный этап национального отбора запланирован на 3 февраля 2024 года и состоится в форме телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя или победительницу определят путем голосования жюри и зрителей. Зрители будут голосовать в приложении "Дія".