Невероятные картины и скульптуры, созданные людьми с ограниченными возможностями.

Герои нашей публикации рисуют с помощью рта и ног, они снимают уникальные фотографии, будучи слепыми или слабовидящими, и творят уникальные вещи при помощи самых необычных приспособлений, что не может не восхищать и не вдохновлять. Большинство из нас не может себе и представить, как тяжело вести нормальный образ жизни с инвалидностью, а эти творцы нашли в искусстве новый способ взаимодействия с окружающим миром и практически единственное спасение от самых темных мыслей в тяжелые времена. Давайте же вместе насладимся их работами и зарядимся позитивом для свершений в наших собственных жизнях!