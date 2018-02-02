Подборка карикатур от Джеффа Виктора, который изобразил, как менялись роли актеров с самого начала их карьеры.

Подборка карикатур от Джеффа Виктора, который изобразил, как менялись роли актеров с самого начала их карьеры. Американский художник Джефф Виктор создал серию работ под общим названием "Эволюция". На этих иллюстрациях изображены некоторые голливудские актеры, а за основу взяты их самые знаменитые роли. Нужно потрудиться, чтобы не узнать этих персонажей. Среди героев карикатур можно увидеть Николаса Кейджа, Натали Портман, Джонни Деппа и многих других.