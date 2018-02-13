Предлагаем тебе на минутку отвлечься от важных дел и полюбоваться красотой женского тела.

Ни для кого не секрет, что украинские женщины считаются одними из самых красивых в мире. Украинскому фотографу из города Днепр Давиду Дубницкому удалось передать все великолепие славянской внешности. Поначалу так сразу и не догадаешься фотографии это или картины. Девушки будто бы сошли с романтических полотен талантливых художников! Хотя главные героини всех этих снимков полуобнажены, язык не поворачивается назвать эти фотографии вульгарными или пошлыми. Предлагаем тебе на минутку отвлечься от важных дел и полюбоваться красотой женского тела.