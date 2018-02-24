"Devour" – это коллекция фотографий Кристофера Йонассена, которая представляет собой серию снимков днищ старых кастрюль и сковородок.

Это началось еще в 2003 году с простого исследования такого привычного и обыденного мира посуды. Ни сам автор, норвежский графический дизайнер и фотограф-любитель Кристофер Йонассен (Christopher Jonassen), ни его близкие не могли предположить, что это странное увлечение через десять лет превратится в нечто гораздо более глубокое и масштабное. Он сфотографировал сотни кастрюль и сковородок в течение нескольких лет, все время совершенствуя свою технику и навыки. Работа над проектом продолжается, Кристофер настолько им увлекся, что все еще продолжает снимать. Все кастрюли, использованные в проекте, не подвергались какой-то специфической обработке, фотографии полностью отражают их естественный вид. Единственное, что делал Йонассен, так это втирал масло, для улучшения текстуры. В остальном мастер полагался на удачно установленное освещение и Photoshop.