Ретро-снимки близнецов, от которых веет таинственностью и бегут мурашки по коже.

Ретро-снимки близнецов, от которых веет таинственностью и бегут мурашки по коже. Если вас интересуют самые страшные викторианские фотографии, вам, несомненно, понравится пост-мортем - посмертные снимки. Но у пост-мортем есть "родственник", от которого по спине точно так же бежит холодок: это фотографии близнецов. Почти все, что имеет отношение к так называемой викторианской эпохе - то есть к временным рамкам приблизительно с 1837 по 1901 гг. - пугает и удивляет наших современников. В особенности это относится к искусству фотографии этого периода. От фото близнецов ниже по спине бегут мурашки: Определенно, у фотографов было что-то личное против близнецов. И вот результат - страшнее ночного кошмара.