Предлагаем посмотреть на эти торты и ответить на один лишь вопрос: а вы бы рискнули попробовать?

Что может вдохновить творческого человека на создание шедевра? Однозначного ответа нет, ведь все люди разные и понравятся им могут совершенно разные вещи. Так, например, медсестра из Нью-Йорка Кэтрин Дэй стала известна благодаря своим пугающе аппетитным тортикам. Неизвестно откуда девушка черпает вдохновение, возможно из анатомических книг, а может и повседневная работа отложила свой отпечаток. Предлагаем посмотреть на эти торты и ответить на один лишь вопрос: а вы бы рискнули попробовать?