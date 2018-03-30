Мишка по имени Степан весит 135 кг.

Ранее мы уже писали о грозном медведе с добрым характером по имени Степан, живущим у своих владельцев в качестве домашнего животного. Сегодня мы хотим познакомить вас с работами российского фотографа по имени Ольга Баранцева, устроившей замечательную фотосессию для одной семьи из России вместе с медведем Степаном. Фотографии выглядят так, словно это ожившие кадры из современной русской сказки. Данная серия фотографий была создана в рамках анти-охотничьей компании, стремящейся показать гармонию между людьми и хищниками.