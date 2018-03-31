Украинский художник проиллюстрировал альбом Элтона Джона (Видео)

“На меня вышли из британской Studio Fury - они раньше уже работали с Universal Music и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее”, - рассказал 27-летний художник из Черкасс, который создал семь иллюстраций для пластинки, в комментарии изданию.

По его словам, обложка и другие иллюстрации — новые работы, а идея целиком принадлежит студии и клиенту.

“Они имели полный контроль над процессом работы, вплоть до выбора схемы цветов, ракурсов, деталей”, - рассказал автор.

Альбом “Revamp”, в который вошли каверы хитов Элтона Джона в исполнении известных музыкантов, увидит свет 6 апреля. В трек-лист пластинки вошли композиции Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence + The Machine, The Killers и других.