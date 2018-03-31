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Украинский художник проиллюстрировал альбом Элтона Джона (Видео)

Элтон Джон
11:17 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Украинский художник Василий Колотуша создал обложку и иллюстрации для нового альбома Элтона Джона "Revamp".

“На меня вышли из британской Studio Fury - они раньше уже работали с Universal Music и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее”, - рассказал 27-летний художник из Черкасс, который создал семь иллюстраций для пластинки, в комментарии изданию.

По его словам, обложка и другие иллюстрации — новые работы, а идея целиком принадлежит студии и клиенту.

“Они имели полный контроль над процессом работы, вплоть до выбора схемы цветов, ракурсов, деталей”, - рассказал автор.

Альбом “Revamp”, в который вошли каверы хитов Элтона Джона в исполнении известных музыкантов, увидит свет 6 апреля. В трек-лист пластинки вошли композиции Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence + The Machine, The Killers и других.

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Новости культуры, Revamp, Василий Колотуша, Видео, Иллюстрации, Обложка, Ролик, Украинский художник, Художник, Элтон Джон.
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