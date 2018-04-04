Волшебные работы умелой художницы Марии Хосе Да Луз.

Волшебные работы умелой художницы Марии Хосе Да Луз. Представляем вам Марию Хосе Да Луз, талантливого иллюстратора из Коста-Рики. Чтобы скрасить свой досуг Мария стала рисовать мультяшные арты по фотографиям. Спустя некоторое время хобби превратилось в нечто большее, и сейчас девушка рисует иллюстрации на заказ. Любой желающий, заплатив 50$, получит причудливый арт по своей фотографии. Вот так мимолётное увлечение переросло и интересную работу. Предлагаем вам взглянуть на творчество этой художницы.