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Художник трактором "нарисовал" портрет Мартина Лютера Кинга
07:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Итальянский художник Дарио Гамбарини, который использует трактор и поле вместо красок и полотна, создал портрет американского борца за права человека Мартина Лютера Кинга.

Фигура Мартина Лютера Кинга с перефразировкой его самого известного высказывания "У меня есть мечта" появилась на поле под Вероной на площади 21 тысячи квадратных метров. Гамбарини посвятил рисунок к 50-летию со дня убийства борца за права человека, которое произошло 4 марта 1968 года.

В своей работе художник направления land-art использует только трактор и плуг, расставляя несколько флажков, чтобы обозначить границы будущего изображения.

На портрет у меня ушло 7 часов. Я хотел напомнить о человеке мира, который положил свою жизнь за идею Земли, равной для всех рас. Я специально поменял время глагола в его фразе – получилось "У меня была мечта", чтобы показать, что в борьбе за права человека уже много сделано, но впереди еще долгий путь, его мечта стала реальностью лишь частично, – рассказал Гамбарини.

По словам художника, портрет Кинга величиной в 200 метров выполнен на соевом поле, с которого еще осенью собрали урожай. Изображение просуществует еще неделю, после чего на этой земле будет заново усеяна соя или кукуруза.

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Новости культуры, Дарио Гамбарини, Мартин Лютер Кинг, Портрет, Рисунок, Трактат, Художник.
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