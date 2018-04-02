Женские портреты, написанные в традициях японской живописи, и яркие блестящие акценты – вот такое необычное сочетание характерно для творчества художницы-самоучки Лорен Бревнер.

Женские портреты, написанные в традициях японской живописи, и яркие блестящие акценты – вот такое необычное сочетание характерно для творчества художницы-самоучки Лорен Бревнер. Критики находят в ее работах отголоски «золотого» периода Густава Климта. Сама же Лорен пребывает в постоянном поиске, экспериментирует с художественными материалами и не останавливается на достигнутом.